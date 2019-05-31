Noize MC обратился в прокуратуру из-за избиения силовиками участников рэп-фестиваля в Лужниках

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) попросил у московской прокуратуры проверить сотрудников полиции и Росгвардии, избивавших участников фестиваля Hip-Hop Mayday, сообщила «Новой» юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова. Пресс-секретарь Росгвардии ранее называл их действия «адекватными ситуации».

«Действия сотрудников правоохранительных органов создают хаос и панику среди собравшихся, люди начинают бесконтрольно бежать в попытках избежать применения к ним физического насилия, — описал исполнитель происходившее при разгоне. — Сотрудники грубо валят людей, в т.ч. женщин и подростков, на асфальт, наваливаются сверху, рвут одежду и наносят удары».

В заявлении Noize MC попросил установить, почему проход на бесплатный городской фестиваль перекрыли, а сотрудники правоохранительных органов стали разгонять подростков с помощью дубинок и электрошокеров. Он также рекомендовал на специальных семинарах разъяснить полицейким и росгвардейцам, как им правильно стоило себя вести.

В качестве примера музыкант привел инцидент со студентом НИУ ВШЭ Максимом Сидоренко, которого полицейский семь раз ударил дубинкой, в том числе по голове, а после разбил ему мобильный телефон. Сидоренко, у которого после этого зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, требовал у СК начать расследование.

Первого мая в Лужниках прошёл фестиваль Hip-Hop Mayday. Всё закончилось беспорядками.



Посетители взбунтовались, когда полиция закрыла им доступ к сцене. В сотрудников Росгвардии полетели бутылки и камни. В ответ полиция применила силу: пострадали 30 человек, 50 были задержаны. pic.twitter.com/cYtENk8efQ — baza (@bazabazon) May 3, 2019

Фестиваль Hip-Hop Mayday прошел 1 мая в Москве на стадионе «Лужники». Между участниками и силовиками произошли столкновения после того, как людей перестали пускать к сцене из-за большого количества посетителей. По данным телеграм-канала Baza, пострадали более 30 участников мероприятия, в большинстве случаев подростки от 13 до 18 лет. СМИ сообщали, что московская полиция начала проверку по факту ранения сотрудников силовых ведоств.