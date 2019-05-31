Верховный суд Марий Эл отменил решение о блокировке VPN-сервиса HideMy.name

Верховный суд Марий Эл отменил решение нижестоящей инстанции о блокировке VPN-сервиса HideMy.name и направил дело на новое рассмотрение. Заседание состоялось 23 мая, пишет «Медуза» со ссылкой на представителей сервиса.

«Наш прецедент доказывает, что сегодня любой сайт или бизнес в рунете можно по надуманному предлогу заблокировать практически на год.

При этом снять блокировку будет возможно только после нескольких кругов бюрократического ада», — рассказал глава HideMy.name Маркус Саар.

VPN-сервис HideMy.name был заблокирован в 2018 году на основании ст. 15.1 ФЗ «Об информации». Доступ к нем, согласно сайту Роскомнадзора, до сих пор блокируется.

Представителей сервиса не привлекли к процессу, им также не сообщили причину блокировки. По их словам, в судебном решение упоминался анонимайзер, которого не было на сайте VPN-сервиса. Роскомнадзор на запросы ответчиков отвечал «шаблонными письмами без разъяснений».