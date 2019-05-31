Экс-полицейского из Сочи приговорили к 3 годам колонии за незаконное получение гостайны

Краснодарский краевой суд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего сотрудника полиции капитана Терещенко за незаконное получение сведений, составляющих гостайну (ч. 2 ст. 283.1 УК). Об этом сообщают ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии следствия, оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков города Сочи скопировал секретные документы, которые принадлежали его коллегам. Затем капитан передал их третьим лицам, чтобы те распространили копии.

По словам источника «Коммерсанта», Терещенко таким образом хотел скомпрометировать своего сослуживца, ответственного за сохранность документов. После возбуждения уголовного дела полицейского лишили звания капитана, а затем уволили из МВД.

В феврале Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил майора Черноморского флота к 10 годам колонии строгого режима за раскрытие гостайны украинским военным. Его сожительницу приговорили к 9 годам колонии по тому же обвинению. Украинские следователи возбудили против майора дело о государственной измене (ст. 111 УК Украины).