Научный руководитель Путина в четвертый раз стал самым богатым российским ректором

Ректор Горного университета в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов, заработав в прошлом году почти 237 млн рублей. Об этом сообщает РБК после изучения деклараций топ-менеджеров государственных университетов.

Согласно декларации Литвиненко, его ежемесячная зарплата составляет около 570 тысяч рублей, что почти 7 млн рублей за год, пишет издание. Кроме того, он владеет 21% акций компании-производителя химических удобрений «ФосАгро». В прошлом году предприятие выплатило дивиденды в сумме на 13,6 млрд рублей.

В 1997 году Литвиненко был научным руководителем Владимира Путина в работе над диссертацией. В 2000, 2004 и 2012 году Литвиненко возглавлял его избирательный штаб в Санкт-Петербурге.

По версии Forbes, ректор занимает 112 место в списке богатейших бизнесменов России. Его состояние на 2019 год оценили в 900 млн долларов. В 2017 году Литвиненко задекларировал 250 млн рублей.

Вторым в списке самых богатых ректоров стал руководитель РАНХиГС Владимир Мау, заработав в прошлом году 107 млн рублей. Третье место в рейтинге РБК занял глава Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурлеей с доходом почти в 60 млн рублей.

РБК отмечает, что рейтинг составлен на основе анализа почти 1,3 тысяч антикоррупционных деклараций, которые руководства вузов обязаны подавать каждый год.