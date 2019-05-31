В Подмосковье задержали главу Раменского района по подозрению в убийстве

В Московской области задержали главу администрации Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) заместителя председателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщают Интерфакс и пресс-служба Следственного комитета по региону.

По словам источника агентства, тело 39-летней Исаенковой нашли в ее автомобиле 2 мая. Признаков насильственной смерти не обнаружили, однако экспертиза показала, что женщину убили, отмечает собеседник Интерфакса. Кулакова задержали на рабочем месте, рассказал источник.

Телеграм-канал Baza без указания источника пишет, что девушка была любовницей Кулакова. Отмечается, что Исаенкову задушили, а в салоне автомобиля нашли отпечатки пальцев и волосы задержанного.

Собеседники РЕН сообщили, что девушка пропала в ночь с 1 на 2 мая. По данным телеканала, Кулаков прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила его причастность к преступлению. ТАСС пишет, что он досрочно покинул свой пост 29 мая.

Андрей Кулаков работает в исполнительной власти с 2004 года. Главой Раменского района он стал в ноябре 2016 года. Состоит в партии «Единая Россия». Кулаков женат, у него есть дочь и сын.

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