Суд оштрафовал уволенного сотрудника «Севмаша», вывесившего баннер во время телемоста с Путиным

Северодвинский городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей сотрудника оборонного завода «Севмаш» Евгения Романенко, который во время телемоста с президентом России Владимиром Путиным развернул баннер просьбой уволить губернатора Архангельской области. На постановление суда обратил внимание паблик «Приморье — не помойка!» во «ВКонтакте».

Романенко признали виновным в нарушении правил проведения акции (ч. 1 ст. 20.2 КоАП). Суд указал, что законодательство запрещает проводить публичные мероприятия на месте размещения ядерных установок. Мужчина признал свою вину, по просьбе Романенко ему вернули баннер.

В конце апреля стало известно об увольнении слесаря-монтажника «Севмаша», который развернул плакат с требованием отставки губернатора во время телемоста с президентом. В соцсетях опубликовали приказ, в причинах которого значились неоднократные нарушения трудовых обязанностей. Позже на сайте суда появилась информация об иске Романенко к работодателю в связи с увольнением.

23 апреля Путин в прямом эфире наблюдал за спуском на воду новой атомной подводной лодки «Белогород» на северодвинском заводе «Севмаш». Во время телемоста стоявшие на балконе сотрудники предприятия вывесили плакат с надписью: «Владимир Владимирович Путин, снимите с должности губернатора Архангельской области И. Орлова». Спустя 10 минут служба безопасности забрала плакат у работников. Губернатор Игорь Орлов говорил, что не осуждает их за акцию.

Отставки главы области требовали увольнения Орлова из-за строительства на станции Шиес мусорного полигона, поскольку считают его незаконным. Туда планируют свозить отходы из Москвы и других регионов. Орлов называл выступающих против полигона «шелупонью, которая здесь никто».