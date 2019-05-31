В центре Москвы активисты устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов». Есть пострадавшие

В Москве в общественном пространстве Яма на Китай-Городе активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов». Об этом сообщает корреспондент «Новой».

Несколько человек пострадали от распыления перцового газа. На место приезжала машина скорой помощи и сотрудники полиции. Один из пострадавших после того, как в него распылили перцовку, надел для защиты шлем и пытался отбиться от активистов цепью для мопеда. Он упал на землю, и члены движения мешали ему встать.

Лидер проекта «Лев против» Михаил Лазутин утверждает, что активисты не начинали стычку.

«МБХ медиа» пишет, что ожоги получили не меньше пяти человек. Несколько пострадавших уехали с полицейскими, чтобы написать заявления на членов движения «Лев против».

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