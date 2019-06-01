В Вирджинии в результате стрельбы в муниципальном центре погибли 12 человек

Накануне во время стрельбы в муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния погибли 12 человек, четверо получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Here's a map of the Virginia Beach Municipal Center off Princess Anne Road. Building 2 has been the focal point of the police activity. The building houses city operations like planning, public utilities, public works, zoning, etc. https://t.co/VYth6Wr64z #VBActiveShooter pic.twitter.com/EHyi9t0t04 — WAVY TV 10 (@WAVY_News) May 31, 2019

Среди погибших – один полицейский. Стрельбу открыл «недовольный муниципальный служащий». Шеф полиции Вирджинии Джеймс Сервера уточнил, что в ходе перестрелки он был убит.

Первая жертва была застрелена в машине возле муниципального здания, перед тем, как служащий открыл стрельбу непосредственно в здании, уточнил Сервера. Cлужащий вступил в «долгосрочную перестрелку» с четырьмя полицейскими, которые пытались ему помешать.

Сервера не назвал его имени. Источники CNN утверждают, что стрельбу устроил 40-летний ДеВейн Крэддок, который работал в департаменте коммунальных услуг. Мэр Вирджиния-Бич Бобби Дайер сказал, что это был «самый темный день» в истории города.