Новая газетастать со–
участником
×

В Вирджинии в результате стрельбы в муниципальном центре погибли 12 человек

Общество

 

Накануне во время стрельбы в муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния погибли 12 человек, четверо получили ранения. Об этом сообщает Reuters. 

Среди погибших – один полицейский. Стрельбу открыл «недовольный муниципальный служащий». Шеф полиции Вирджинии Джеймс Сервера уточнил, что в ходе перестрелки он был убит. 

Первая жертва была застрелена в машине возле муниципального здания, перед тем, как служащий открыл стрельбу непосредственно в здании, уточнил Сервера. Cлужащий вступил в «долгосрочную перестрелку» с четырьмя полицейскими, которые пытались ему помешать. 

Сервера не назвал его имени. Источники CNN утверждают, что стрельбу устроил 40-летний ДеВейн Крэддок, который работал в департаменте коммунальных услуг. Мэр Вирджиния-Бич Бобби Дайер сказал, что это был «самый темный день» в истории города. 

Теги:
стрельба, сша, em
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera