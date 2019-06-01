В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России вступил в силу закон об отмене национального и внутрисетевого роуминга. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря прошлого года.

С 1 июня операторы сотовой связи должны устанавливать одинаковые тарифы вне зависимости от того, в каком российском регионе находится абонент. Входящие звонки на территории России становятся бесплатными, из-за границы – остаются платными.

Изменения коснутся как региональных операторов, так и «большую четверку» (МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2). Последние к сентябрю прошлого года по требованию Федеральной антимонопольной службы уже отменили роуминг внутри страны.

В сентябре прошлого года ФАС оштрафовала операторов «большой четверки» на 750 тысяч рублей из-за несвоевременного исполнения законодательства о роуминге. Служба в 2017 году потребовала от сотовых операторов устранить разницу в тарифах для абонентов, которые пользуются связью не в «своем» регионе. Тогда ФАС вынесла «большой четверке» предупреждение и потребовала внести изменения в течение 14 дней, однако затем сроки продлевались.