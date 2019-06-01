Глава Пентагона заявил о тесных связях Huawei с китайским правительством

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что компания Huawei тесно связана с правительством Китая, передает CNN.

«Интеграция гражданского бизнеса с военными слишком близка. Это слишком большой риск для (оборонного — ред.) департамента», — сказал он. Помимо этого, Шанахан заявил, что не видит торговой войны между Китаем и США. «Я вижу торговые переговоры, которые продолжаются», — уточнил он.

«Граждане США испытывают все большие сомнения в правильности действий руководства страны, начавшей торговую и технологическую войну», — заявили в Huawei (цитата по ТАСС). В компании считают, что утверждения главы Пентагона о связи компании с китайским правительством являются «стремлением ввести в заблуждение американских граждан и спровоцировать идеологическое противостояние».

США 16 мая внесли Huawei в черный список компаний, которые могут угрожать национальной безопасности или внешней политике страны. Однако позже министерство торговли США выдало Huawei 90-дневную лицензию, позволяющую ей частично возобновить деятельность в стране.

Компания обжаловала в суде закон, по которой ее внесли в черный список. Помимо этого, Китай анонсировал создание «черного списка» иностранных компаний, которые могут нарушить «законные права и интересы» китайского бизнеса. Также с 1 июня вступили в силу повышенные пошлины на ввоз в Китай американских товаров объемом 60 млрд долларов.