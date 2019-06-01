В Одессе решили законсервировать колонию, где несколько сотен заключенных устроили бунт

В Одессе Южную исправительную колонию № 51, в которой в конце мая заключенные устроили бунт, решили законсервировать. Об этом сообщается на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Решение было принято единогласно на заседании комиссии по оптимизации следственных изоляторов. В сообщении отмечается, что сейчас в учреждении содержатся 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения. Также из-за беспорядков ряд зданий, в том числе банно-прачечный комбинат и магазин, находятся в непригодном состоянии.

Бунт в колонии устроили несколько сотен заключенных. Издание «Думская» сообщало, что никто из них не сбежал.

Глава украинской пенитенциарной службы Сергей Старенький говорил, что конфликт продолжался в течение пяти дней. СМИ утверждали, что в колонии якобы отменили свидания и общие приемы пищи в столовой после того, как одного из сотрудников ранили ножом, что вызвало недовольство заключенных. В ответ на это руководство колонии пообещало им провести 27 мая учения спецназа. Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной конфликта обыски в колонии.