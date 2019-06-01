Экс-главу Ивановской области задержали по делу о коррупции

Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали в рамках дела о коррупции, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она не уточнила статью, по которой было возбуждено дело. Источник Интерфакса в следственных органах утверждает, что Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам, по которым компании «Ивановский бройлер» выделили 750 млн рублей бюджетных средств, а также в других преступлениях.

Накануне региональное издание Ivanovonews со ссылкой на источники сообщало, что силовики допрашивают Конькова из-за решений по банкротству «Ивановского бройлера».

Коньков был губернатором Ивановской области в 2013-2017 годах. Его освободили от должности досрочно по собственному желанию. СМИ сообщали, что причиной увольнения Конькова могли стать коррупционные скандалы в регионе.