Новая газетастать со–
участником
×

Экс-главу Ивановской области задержали по делу о коррупции

Общество

 

Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали в рамках дела о коррупции, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 

Она не уточнила статью, по которой было возбуждено дело. Источник Интерфакса в следственных органах утверждает, что Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам, по которым компании «Ивановский бройлер» выделили 750 млн рублей бюджетных средств, а также в других преступлениях.

Накануне региональное издание Ivanovonews со ссылкой на источники сообщало, что силовики допрашивают Конькова из-за решений по банкротству «Ивановского бройлера».

Коньков был губернатором Ивановской области в 2013-2017 годах. Его освободили от должности досрочно по собственному желанию. СМИ сообщали, что причиной увольнения Конькова могли стать коррупционные скандалы в регионе.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
следственный комитет, ивановская область, em
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera