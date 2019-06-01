В России вступил в силу запрет на экспорт нефти и угля на Украину

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. О его введении объявлял премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле.

В связи с запретом уголь, нефть и нефтепродукты можно экспортировать на Украину только при наличии соответствующего разрешения Минэкономразвития. Также постановление правительства запрещает ввоз в Россию некоторых украинских товаров, в том числе бумаги, картона, одежды и обуви.

«Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов», — отмечал Медведев.

Перед введением запрета со стороны России украинские власти внесли в санкционный список 294 компании и 848 человек, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».Также правительство Украины расширило торговые санкции против России, запретив ввоз ряда товаров.