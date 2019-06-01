В Нижегородской области на заводе прогремело три взрыва. Есть пострадавшие

Кадр очевидца взрыва

В Дзержинске Нижегородской области на оборонном заводе «Кристалл» прогремело три взрыва, сообщает РИА Новости.

Первоначально в экстренных службах говорили об одном взрыве. В результате произошедшего пострадали четыре человека. В цехе по производству тротила есть разрушения.

В администрации города ТАСС заявили о двух взрывах, но не уточнили, на каком именно объекте они произошли. Источник Интерфакса также сообщает о двух взрывах.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение технологического процесса. Он сказал, что опасность повторных взрывов на заводе сохраняется.

До этого взрыв на предприятии произошел 4 апреля. Погибших и пострадавших не было. Причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при работах.