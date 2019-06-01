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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон с официальным визитом

Политика

 

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского с официальным визитом в Вашингтон. Об этом говорится в фейсбуке украинского президента. 

О возможной дате встречи не сообщается. Также в сообщении отмечается важность законопроекта «О предоставлении поддержки Украине для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности». Он был представлен в Палате представителей Конгресса США. 

Как сообщало издание «Зеркало недели», Зеленский получил приглашение в США 30 мая. Оно отмечало, что встреча президентов США и Украины может состояться после встречи Трампа с Путиным, которая пройдет на саммите G20 в конце июня. 

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Теги:
вашингтон, зеленский, трамп, em
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