При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали более 40 человек

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В результате взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Нижегородской области пострадали 42 человека, 14 из которых госпитализировали, передает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.

Скриншот: твиттер @ShadenFM

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС рассказали, что большинство пострадавших получили «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести».

«Новой газете» в ГОСНИИ «Кристалл» сообщили, что в одном из цехов произошел пожар «Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения. По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС», — рассказали на предприятии.

На месте происшествия был создан оперативный штаб, в него вошли штаб замгубернатора региона Дмитрий Краснов, и.о. министра здравоохранения Елена Саксонова, представители МЧС и администрации Дзержинска. В нем сказали, что угрозы загрязнения воздуха после взрывов в Дзержинске нет. ТАСС отмечает, что в настоящее время сотрудники службы безопасности завода оцепили территорию предприятия.

Серия взрывов на заводе произошла 1 июня. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение технологического процесса.