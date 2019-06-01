Итальянский банк пожаловался на предвзятость и необъективность краснодарских судов

Российское подразделение итальянского банка Intesa пожаловалoсь в Верховный суд и Следственный комитет на необъективность и предвзятость судей в Краснодарском крае во время разбирательств банка с недобросовестными контрагентами. Об этом сообщает РБК.

В обращениях директора юридического департамента банка Александра Бардюгова говорится, что он сомневается по поводу «системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона». Директор юридического департамента банка объясняет, что происходящее заставляет банк пересматривать условия инвестиций. Бардюгов уточнил изданию, что привлечь внимание к проблеме судов в Краснодарском крае банк пытался еще несколько месяцев назад.

В документах, содержащих описания двух судов, говорится, что ущерб банка по делам составил около 50 млн рублей. РБК отмечает, что одно из них касается передачи оборудования в лизинг Новопокровскому маслосырзаводу, второе — договора ипотеки нежилой недвижимости и земельного участка, заключенного для обеспечения кредита.

В конце мая на мошеннические схемы взыскания компенсаций судами Краснодарского края пожаловались компании Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover. Автоконцерны утверждали, что, согласно схеме, истцы обращались в суды Краснодара в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты. Компании утверждают, что судебные экспертизы проводили одни и те же специалисты. По данным автоконцернов, они устанавливали, что автомобили были повреждены на производстве.