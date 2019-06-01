В Дзержинске ввели режим ЧС после взрывов на заводе. Пострадали более 40 человек

Власти Дзержинска после взрывов на оборонном заводе «Кристалл» объявили режим ЧС в городе и трех ближайших поселках — Пыра, Желнино и Лесной Кордон, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным регионального Минздрава, 42 человек пострадали, 14 из которых госпитализировали. Все они получили ранения средней и легкой тяжести. Ранее сообщалось о 39 пострадавших и десятерых госпитализированных.

Кордон полиции перекрыл дорогу к проходной завода. Фото: Михаил Солунин, специально для «Новой»

По словам мэра города Ивана Носкова, режим ЧС позволит незамедлительно начать ремонтные работы, в том числе по восстановлению выбитых взрывной волной окон. Он добавил, что угрозы населению нет.

По предварительным данным, погибших нет. В пресс-службе Минздрава ТАСС рассказали, что большинство пострадавших получили «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести». Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

Открытое горение на месте пожара ликвидировали. Со ссылкой на экстренные службы РИА Новости пишет, что во время пожара возникала угроза взрыва на соседнем с предприятием «Кристалл» здании после перехода огня с горящего цеха. Позже власти заявили, что угрозы повторных взрывов на заводе больше нет.

Несколько взрывов на заводе «Кристалл» прогремели 1 июня в цехе по производству тротила. Возник пожар площадью около 100 квадратных метров. Взрывная волна выбила окна в некоторых домах и других зданиях в радиусе 3 км.

Сообщалось, что причиной могло стать нарушение технологического процесса. Цех полностью разрушен. Развернут оперативный штаб с участием представителя губернатора Нижегородской области. В нем сказали, что угрозы загрязнения воздуха после взрывов в Дзержинске нет.

4 апреля на заводе «Кристалл» произошел взрыв в цехе по производству взрывчатых веществ из-за нарушения правил безопасности. Возник пожар, конструкции цеха также полностью разрушились. Погибших и пострадавших не было.