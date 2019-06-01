Бывший футболист «Арсенала» и «Реала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии

Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб 1 июня в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается в твиттере клуба «Севилья», за который он выступал в разные годы.

«Мы вынуждены сообщить вам новость, хуже которой ничего быть не может. В ДТП погиб наш воспитанник Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром», — говорится в заявлении. Ему было 35 лет.

Скриншот: твиттер @Pablosarabia92

По данным испанского издания Diario de Sevilla, утром 1 июня футболист ехал из Севильи в Утреру, когда автомобиль вылетел с трассы и загорелся. На заднем сиденье был двоюродный брат Рейеса, который также погиб. Еще один пассажир сильно ранен. Отмечается, что Рейес мог превысить скорость.

УЕФА объявил о минуте молчания в память о Рейесе перед финалом Лиги чемпионов, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм».

Рейес начал футбольную карьеру в 16 лет в «Севилье». За этот клуб он выступал с 2000 по 2004 год, затем с 2012 по 2016 год.

В 2004 году Рейес перешел в лондонский «Арсенал», а сезон-2006/07 провел в аренде в мадридском «Реале».

В составе «Севильи» футболит выиграл три Лиги Европы. С «Арсеналом» он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок, а затем Суперкубок страны. Вместе с «Реалом» он стал чемпионом Испании, а с «Атлетико» в 2010/11 — обладателем Суперкубка УЕФА. Последним его клубом был «Эстремадура».