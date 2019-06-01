Участника петербургского отделения «Альянса учителей» оштрафовали после проверки детского сада

Участника петербургского отделения профсоюза «Альянс учителей», оператора местного штаба Алексея Навального Александра Гонзуревского оштрафовали на 7 тысяч рублей после того, как он пришел для проверки в детский сад. Об этом написал глава профсоюзного отделения Даниил Кен на своей странице во «ВКонтакте».

Накануне его задержали вместе с муниципальным депутом Кеном, когда они пришли в детский сад №5, чтобы проверить условия труда работников учреждения. Кена через 8 часов отпустили из полиции, составив протокол за мелкое хулиганство.

«Саша провел ночь в отделении полиции. Только поздно ночью к нему прорвались защитники, провел он там явно больше 3 часов», — рассказал «МБХ медиа» глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев. Он подчеркнул, что в отделении Гонзуревскому не выдали постельное белье, а в помещении были клопы.

Активиста оштрафовали по обвинению в проживании без регистрации (ст. 19.15.1 КоАП), мелком хулиганстве (ст. 20.1. КоАП) и нарушении пропускного режима охраняемого объекта (ст.20.17 КоАП). Кроме того, из его фотоаппарата силовики удалили все отснятые в детском саду фотографии и видео.

Кен сообщил, что руководство детского сада всячески пыталось помешать проверке, однако некоторые сотрудники успели рассказать о серьезных нарушениях своих трудовых прав.

«Альянс учителей» — это межрегиональное объединение педагогов детских садов, школ, университетов и других образовательных учреждений, которая занимается защитой прав их сотрудников.