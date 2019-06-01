Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло почти до 80 человек

По последним данным, число пострадавших из-за взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске выросло до 79 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Нижегородской области.

За медицинском помощью обратились 38 работников завода и 41 житель Дзержинска. Госпитализировали 15 человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

Дзержинск. Последствия тройного взрыва на оборонном заводе 1 июня. Фото: Михаил Солунин, специально для «Новой»

Из-за ударной волны при взрывах выбило около 340 окон в зданиях в радиусе трех километров, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на предприятии. В ведомстве рассказали, что взрыв на заводе разрушил три складских здания и два производственных.

На заводе сообщили, что накануне гендиректора ГосНИИ «Кристалл» отстранили от работы из-за систематических нарушений промышленной безопасности.

Дзержинск. Последствия тройного взрыва на оборонном заводе 1 июня. Фото: Михаил Солунин, специально для «Новой»

Взрывы на цехе по производству тротила произошли около полудня 1 июня. В Дзержинске и трех ближайших к городу поселках ввели режим ЧС. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК). По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать нарушение технологического процесса. Власти заявили, что угрозы населению и риска повторных взрывов нет.

4 апреля в цехе по производству взрывчатки на дзержинском заводе «Кристалл» из-за нарушения правил безопасности прогремел взрыв, который полностью разрушил здание. Загорелась сухая трава на площади 150 квардратных метров, но пострадавших не было.