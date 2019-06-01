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В Петербурге автомобиль въехал в людей на переходе. Есть пострадавшие

Общество

 

В Петроградском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль въехал в людей, стоявших на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Автомобиль «Рено Логан» с псковскими номерами ехал по Троицкому мосту в сторону метро «Горьковская». По словам очевидцев, пострадали двое пешеходов и велосипедист. Отмечается, что последний после удара об машину остался на дороге без движения. Телеграм-канал «Mash на Мойке» пишет, что среди пострадавших есть ребенок.

Очевидцы рассказали, что автомобиль проехал перекресток Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на желтый сигнал светофора и в попытке уйти от столкновения наехал на людей.

Теги:
дтп, Санкт-Петербург, kb
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