В Москве арестовали бывшего главу Раменского района по обвинению в убийстве

Бабушкинский районный суд арестовал до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Артема Сарбашева.

Проверка на полиграфе подтвердила вину Кулакова, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по региону. Эксперты обнаружили на теле погибшей его потожировые и биологические следы.

Защита Кулакова просила отпустить его под залог в 1,5 млн рублей. Адвокат также настаивал на продлении срока задержания для ознакомления с материалами дела, но суд отказал в этих ходатайствах.

31 мая стало известно о задержании Кулакова. По версии следствия, в ночь на 2 мая он убил свою 39-летнюю знакомую. Женщину нашли задушенной 4 мая в ее автомобиле. Сообщалось, что Кулаков досрочно покинул пост главы района 29 мая.

На допросе он не признал свою вину и сказал, что последний раз видел Исаенкову 29 апреля. По словам Кулакова, в день убийства он был дома с семьей, а причин совершать это преступление у него не было, поскольку она была для него близким человеком.

Некоторые телеграм-каналы писали, что убитая была любовницей Кулакова. По данным издания «Подмосковье сегодня», 2 мая Исаенкова сказала семье, что «должна помочь одному хорошему человеку», после чего уехала из дома.

Андрей Кулаков начал работать в исполнительной власти в 2004 году. Пост главы Раменского района он занял в ноябре 2016 года. Кулаков трижды становился главой городского поселения Удельное. Состоит в партии «Единая Россия». Кулаков женат, у него есть дочь и сын.