Хакеры атаковали информационные ресурсы ЕГЭ

Хакеры атаковали информационные системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает РИА Новости.

DDoS-атаки начались 31 мая после завершения экзаменов и продолжились 1 июня. Хакеры пытались вывести из строя системы Рособрандазора и подведомственных службе организаций.

В ведомстве отметили, что это не вызвало проблем для организаторов и участников экзамена, и пообещали, что атаки не повлияют на обработку результатов ЕГЭ. В связи с произошедшим Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы.

31 мая российские школьники сдавали ЕГЭ по истории и химии. Экзамен проходит с 27 мая по 1 июля. Экзамены будут сдавать почти 750 тысяч человек.