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Хакеры атаковали информационные ресурсы ЕГЭ

Общество

 

Хакеры атаковали информационные системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает РИА Новости.

DDoS-атаки начались 31 мая после завершения экзаменов и продолжились 1 июня. Хакеры пытались вывести из строя системы Рособрандазора и подведомственных службе организаций. 

В ведомстве отметили, что это не вызвало проблем для организаторов и участников экзамена, и пообещали, что атаки не повлияют на обработку результатов ЕГЭ. В связи с произошедшим Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы.

31 мая российские школьники сдавали ЕГЭ по истории и химии. Экзамен проходит с 27 мая по 1 июля. Экзамены будут сдавать почти 750 тысяч человек.

Теги:
егэ, рособрнадзор, хакеры, kb
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