США начали проверять аккаунты в соцсетях у заявителей на визу

Подающие заявления на визу США теперь должны указывать вместе с другой личной информацией данные своих аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Сбор этой дополнительной информации от подающих на визу усовершенствует наш процесс проверки этих заявителей и подтверждения их личности», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что президент США Дональд Трамп еще в 2017 году заявил о необходимости ужесточить проверку желающих въехать в страну.

По данным The Hill, новые правила вступили в силу с 31 мая. Источник издания пояснил, что проверка постов в соцсетях позволит обнаружить террористическую и другую общественную угрозу. Отмечается, что в документе есть возможность указать, что заявитель не пользуется соцсетями. Однако последуют «серьезные иммиграционные последствия», если это окажется неправдой. В будущем требования расширят, и заявителям придется предоставлять более полную информацию об истории своих поездок, пишет The Hill.

Associated Press добавляет, что теперь при подаче документов на визу требуют также указать адреса электронной почты и номера телефонов. Госдепартамент рассчитывает, что изменения коснутся примерно 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и 14 млн заявителей на другие виды въезда в страну, в том числе желающих получать в США образование или вести бизнес.

Ранее информацию о соцсетях, адреса электронной почты и номера телефонов запрашивали только у подозрительных лиц для дополнительной проверки. Например, у посещавших контролируемые террористами регионы. Это касалось примерно 65 тысяч заявителей в год.

В 2017 году Трамп подписал указ о защите США от въезда иностранных террористов. Документ предполагает усовершенствование процедур проверок, связанных с выдачей виз и признания желающих приехать в страну беженцами.