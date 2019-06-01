В Адыгее пострадали 16 человек после столкновения поезда с грузовиком

Днем 1 июня в Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, в результате 15 человек пострадали. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Машинист поезда и его помощник получили различные травмы, 13 пассажиров обратились за медицинской помощью на вокзал Краснодара. Водителя грузовика госпитализировали.

Автомобиль въехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся поездом, который следовал из Адлера в Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения. От удара загорелся грузовик, один из вагонов и локомотив, но пожар удалось быстро потушить. 189 пассажиров поезда отвезли в Краснодар.