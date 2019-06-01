Члены ОНК заявили об избиении в СИЗО экс-совладельца фабрики «Меньшевик»

Члены Общественной наблюдательный комиссии заявили об избиении в СИЗО-4 Москвы бывшего совладельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. Об этом пишет Интерфакс.

«У арестованного обнаружены на теле многочисленные гематомы, ссадины и синяки, которые свидетельствуют о его избиении», — сообщил агентству ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Из медкарты и со слов арестованного правозащитники узнали, что у Аверьянова и его сокамерников несколько дней давление «доходило до 200», однако госпитализировать его не стали. Сначала врачи не разрешили мужчине участвовать в следственных действиях, но спустя два часа сняли запрет.

Изучив кадры видеорегистратора, который был на сотруднике СИЗО, наблюдатели решили, что к Аверьянову применялось насилие. «Например, видно, как один из сотрудников замахнулся ногой, при этом Аверьянов лежит на полу», — отметил Мельников. Он подчеркнул, что ОНК собирается обратиться в Генпрокуратуру.

22 мая Аверьянов лезвием одноразового станка порезал себе обе голени в знак протеста против действий сотрудников изолятора. Он утверждает, что они применяли психологическое давление и физическую силу из-за его отказа выйти из камеры на следственные действия. Мужчину отправили в психиатрическую больницу при СИЗО «Бутырка».

Пресненский суд Москвы арестовал Аверьянова в декабре 2017 года по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Мужчина открыл стрельбу, когда на фабрику для описи имущества пришли судебные приставы. В результате он ранил охранника предприятия Алексея Осипова, после чего тот умер.

Аверьянов утверждает, что сделал это случайно и не собирался никого убивать. Позже мужчина рассказал на допросе, что у него отобрали фабрику в ходе рейдерского захвата, поэтому для защиты он хранил в своем кабинете оружие.