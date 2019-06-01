Английский «Ливерпуль» стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА. В финале, который прошел в Мадриде на стадионе «Метрополитано, «Ливерпуль» обыграл английский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибшем в ДТП сегодня, 1 июня, бывшем футболисте «Арсенала», «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейсе.

Счет был открыт в самом начале матча. Уже на первой минуте встречи судья назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма» из-за того, что в руку полузащитника Муссы Сиссоко попал мяч. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пробил точно в центр ворот.

Второй гол был забит на 86 минуте. После подачи углового нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги отправил мяч в дальний угол ворот «Тоттенхэма».

Для «Ливерпуля» это шестая победа в главном клубном турнире Европы. В 1977, 1978, 1981, 1984 годы клуб выиграл Кубок чемпионов, в 2005 — Лигу чемпионов.

29 мая английский «Челси» обыграл английский «Арсенал» со счетом 4:1в финале Лиги Европы УЕФА.