Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 человек

Число пострадавших в результате взрывов в цехе по производству тротила на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области выросло до 89 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Среди пострадавших 44 человека — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий. 61 человек обратился за медицинской помощью самостоятельно, 28 доставили на скорой помощи.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, в настоящее время в стационаре находятся 16 пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней степени тяжести. Он сказал, что жителям, которые были госпитализированы, выплатят по 100 тысяч рублей из областного бюджета, еще по 50 тысяч рублей — из бюджета Дзержинска.

Взрывы на цехе по производству тротила произошли около полудня 1 июня. В Дзержинске и трех ближайших к нему поселках ввели режим ЧС. Региональное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК). По предварительным данным, причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.