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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 человек

Общество

 

Число пострадавших в результате взрывов в цехе по производству тротила на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области выросло до 89 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 

Видео очевидцев из социальных сетей. Монтаж: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Среди пострадавших 44 человека — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий. 61 человек обратился за медицинской помощью самостоятельно, 28 доставили на скорой помощи. 

По словам губернатора региона Глеба Никитина, в настоящее время в стационаре находятся 16 пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней степени тяжести. Он сказал, что жителям, которые были госпитализированы, выплатят по 100 тысяч рублей из областного бюджета, еще по 50 тысяч рублей — из бюджета Дзержинска. 

Взрывы на цехе по производству тротила произошли около полудня 1 июня. В Дзержинске и трех ближайших к нему поселках ввели режим ЧС. Региональное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК). По предварительным данным, причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса. 

Теги:
пострадавшие, взрыв, дзержинск, нижегородская область, em
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