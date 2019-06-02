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Израиль нанес удары по целям в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот

Общество

 

Израильские военные атаковали несколько военных целей в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот, который произошел прошлой ночью. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (IDF).

Израиль атаковал в том числе две артиллерийские батареи, ряд наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах и батарею ПВО SA-2. В IDF также заявили, что «будут решительно действовать» в случае атак со стороны Сирии. 

Ранее агентство SANA со ссылкой на источник сообщало, что после обстрела израильскими военными трое сирийских военных погибли, еще семеро получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что сам отдал приказ об ответных ударах по сирийским объектам. 

В марте президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. После этого Сирия потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН. 

Голанские высоты — спорная территория, в 1967 году Израиль захватил их западную часть, ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году Израиль принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над Голанскими высотами. Совбез ООН признал его недействительным.

Теги:
голанские высоты, сирия, израиль, em
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