В Орловской области начали проверку после публикации видео с банкетом для заключенных колонии

Прокуратура Орловской области и управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) решили провести проверку после публикации видеозаписи с праздничным банкетом по случаю Пасхи для заключенных колонии №2 в городе Ливны. Об этом сообщается на сайтах прокуратуры и ФСИН.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства», — отметили в прокуратуре.

Видеозапись с праздничным банкетом опубликовало 31 мая издание «Орловские новости». На нем один из заключенных поздравляет других с Пасхой и произносит перед ними речь. Затем все идут к праздничным столам с едой.

Источник «Орловских новостей» утверждал, что в ИК-2 27 мая избили заключенного Евгения Булгакова, а «так называемые "блатные" устанавливают там свои порядки». В больнице изданию подтвердили, что Булгаков находится в травматологическом отделении, в реанимации. В региональном управлении ФСИН изданию заявили, что у Булгакова произошел конфликт с другим заключенным на бытовой почве.