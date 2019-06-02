The Times рассказала о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, отстранение может быть связано с тем, что российский прыгун в высоту Даниил Лысенко в прошлом году скрыл свое местонахождение от специалистов по проведению тестов на допинг, а в Федерации легкой атлетики России помогли ему это сделать.

The Sunday Times утверждает, что Лысенко предоставил документы, согласно которым он был очень болен, и поэтому не мог предоставить информацию о своем местонахождении. Однако источник издания, знакомый с ходом расследования в России, утверждает, что документы были поддельными. По его словам, по адресу, указанному в документах, находится снесенное здание, а медиков с такими именами нет.

Источник The Sunday Times сообщил, что если обвинения в подделке документов будут доказаны, то российских спортсменов неизбежно отстранят от участия в Олимпийских играх в следующем году.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сказал ТАСС, что статья The Sunday Times «является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдается за действительное». Он связал выход материала с советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который пройдет с 8 по 9 июня. На нем будут рассматривать вопрос о возможном восстановлении членства ВФЛА в IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году из-за допингового скандала. В связи с этим российские спортсмены не смогли участвовать в Олимпийских играх-2016, которые прошли в Рио-де-Жанейро, тогда к соревнованиям допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину.