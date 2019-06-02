Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

В Омске на 78-м году жизни умер бывший генпрокурор Росии Алексей Казанник. Об этом РИА Новости сообщил представитель Омского госуниверситета.

Алексей Казанник. Фото: РИА Новости

Казанник скончался после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете Омского университета.

Алексей Казанник был Государственным советником юстиции 1-го класса, заслуженным юристом России, доктором юридических наук. После избрания в Верховный Совет СССР он уступил свое место Борису Ельцину.

Казанник занимал должность генерального прокурора России с октября 1993 по апрель 1994 года. В 1996-2003 годах Казанник был замгубернатора Омской области, а после этого занимался научной деятельностью и преподавал на юридическом факультете Омского университета.