Новая газетастать со–
участником
×

Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

Общество

 

В Омске на 78-м году жизни умер бывший генпрокурор Росии Алексей Казанник. Об этом РИА Новости сообщил представитель Омского госуниверситета.

Алексей Казанник. Фото: РИА Новости

Казанник скончался после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете Омского университета. 

Алексей Казанник был Государственным советником юстиции 1-го класса, заслуженным юристом России, доктором юридических наук. После избрания в Верховный Совет СССР он уступил свое место Борису Ельцину. 

Казанник занимал должность генерального прокурора России с октября 1993 по апрель 1994 года. В 1996-2003 годах Казанник был замгубернатора Омской области, а после этого занимался научной деятельностью и преподавал на юридическом факультете Омского университета.  

Теги:
смерть, омск, em
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera