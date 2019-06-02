В Алжире отложили выборы президента страны из-за отсутствия кандидатов

Конституционный совет Алжира заявил о невозможности проведения президентских выборов в стране 4 июля, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Новую дату выборов в настоящее время не назначили. «Досье кандидатов на выборах 4 июля были отклонены, президенту предстоит заново созывать избирательную комиссию», — сказано в заявлении Конституционного совета (цитата по РИА Новости).

При этом в Алжире продолжаются протесты. 31 мая на улицы столицы Алжира вышли несколько тысяч человек. Они потребовали уничтожения символов старой власти и призвали к защите основных свобод граждан.

В марте президент Алжира Абдельазиз Бутефлика после массовых протестов объявил, что не будет баллотироваться на пятый президентский срок, а в апреле досрочно ушел в отставку. Он находился у власти с 1999 года. Исполняющим обязанности президента назначили главу парламента Алжира Абделькадера Бенсалеха, его полномочия истекают 7 июля.