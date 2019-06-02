В Венеции столкнулись теплоход и круизный лайнер. Есть пострадавшие

На канале Джудекка в Венеции столкнулись туристический теплоход «Микеланджело» и круизный лайнер MSC «Опера», сообщает Corriere della sera.

По данным издания, пострадали четыре человека, двух из них доставили в больницу. AGI со ссылкой на источники сообщает о пяти пострадавших в результате произошедшего.

Столкновение произошло примерно в 8:30 по местному времени (7:30 мск). По информации AGI, круизный лайнер затянуло течением, и буксиры не смогли его удержать, вследствие чего он столкнулся с туристическим теплоходом. По одной из версий, произошел разрыв троса, который удерживает лайнер, отмечает Corriere della sera.