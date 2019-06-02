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На рок-фестивале в Днепропетровской области ветром сорвало крышу сцены. Один человек погиб

Общество

 

В Днепропетровской области накануне во время фестиваля Kozak Fest сильным ветром сорвало крышу сцены, в результате произошедшего один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает агентство УНИАН.

Погибший мужчина работал на Kozak Fest. Пострадавших госпитализировали с переломами.

Фестиваль проходил под селом Жовтоолександровка Пятихатского района, на нем были десять тысяч зрителей. Во время него порывами ветра снесло батут, частично повредило палатки и сцену. 

Kozak Fest приурочен ко дню победы Богдана Хмельницкого и объединенного запорожского и крымскотатарского войска над Речью Посполитой в 1648 году. Он должен был пройти в этом году с 31 мая по 2 июня, но из-за непогоды организаторы решили отменить последний день фестиваля. 

Теги:
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