На рок-фестивале в Днепропетровской области ветром сорвало крышу сцены. Один человек погиб

В Днепропетровской области накануне во время фестиваля Kozak Fest сильным ветром сорвало крышу сцены, в результате произошедшего один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает агентство УНИАН.

Этно-рок-фестиваль Kozak Fest на Днепропетровщине обернулся настоящей трагедиейhttps://t.co/yhyXcQIP8U pic.twitter.com/gL1mN0qxt0 — Новостное агентство "Харьков" (@Harkov_News) June 2, 2019

Погибший мужчина работал на Kozak Fest. Пострадавших госпитализировали с переломами.

Фестиваль проходил под селом Жовтоолександровка Пятихатского района, на нем были десять тысяч зрителей. Во время него порывами ветра снесло батут, частично повредило палатки и сцену.

Kozak Fest приурочен ко дню победы Богдана Хмельницкого и объединенного запорожского и крымскотатарского войска над Речью Посполитой в 1648 году. Он должен был пройти в этом году с 31 мая по 2 июня, но из-за непогоды организаторы решили отменить последний день фестиваля.