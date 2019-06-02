В Харькове снесли бюст маршала Георгия Жукова

В Харькове активисты проукраинских организаций и партий снесли бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова, сообщает телеканал «112 Украина».

У Харкові щойно скинули пам'ятник Жукову pic.twitter.com/A8GOYjejWy — StudMedia (@StudMedia) June 2, 2019

Бюст находился возле городского Дворца спорта. Корреспондент «112 Украина» уточнил, что с утра 2 июня там готовился съезд недавно организованной политической партии, а его пикетировали проукраински настроенные организации. Интерфакс-Украина отмечает, что в Дворце спорта был организован съезд партии «Доверяй делам».

По словам журналиста «112 Украина», силовики пытались помешать активистам, но его снесли «за какие-то несколько секунд». «Правоохранители отступили назад, а активистам удалось довести до конца задуманное», — отметил он.

Помимо этого, сообщает Интерфакс-Украина, активисты создали «коридор позора» для участников съезда партии. Некоторые из них брызгали в проходящих в Дворец спорта краской.

Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить памятник, передает издание «Медиапорт». Он рассказал, что посоветовался с лидером депутатской группы «Возрождение» Виталием Хомутынником, и памятник восстановят за счет одноименного фонда.