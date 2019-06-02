Министр обороны Китая заявил об отсутствии связи Huawei с вооруженными силами страны

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что компания Huawei не связана с вооруженными силами страны, передает ТАСС.

«Если продукты Huawei используются в вооруженных силах, это совершенно не означает, что они сделаны специально для армии», – сказал Фэнхэ. Он подчеркнул, что Huawei – «это абсолютно частная, а не военная компания».

Также Фэнхэ заявил, что китайское правительство выступает против санкций, наложенных на Huawei США.

Накануне исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что компания Huawei тесно связана с правительством Китая и заявил, что в этой стране «интеграция гражданского бизнеса с военными слишком близка». Также он сказал, что не видит торговый войны между Китаем и США.

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Напомним, США 16 мая внесли Huawei в черный список компаний, которые могут угрожать национальной безопасности или внешней политике страны. Позже министерство торговли страны выдало Huawei 90-дневную лицензию, позволяющую ей частично возобновить деятельность в стране.

В ответ Китай решил создать «черный список» иностранных компаний, которые могут нарушить «законные права и интересы» китайского бизнеса. С 1 июня также вступили в силу повышенные пошлины на ввоз в Китай американских товаров объемом 60 млрд долларов.