В Испании признали мужчиной Юлию Савиновских, у которой органы опеки в России отобрали детей из-за операции по удалению груди

Юлию Савиновских из Екатеринбурга признали в Испании мужчиной и позволили ей сделать операцию по смене пола. Теперь Савиновских — транссексуал по имени Фрэнсис. Об этом он рассказал изданию «Настоящее время».

По его словам, он разговаривал с психологами и психиатром, в ходе бесед они подтвердили трансгендерность. Фрэнсис сообщил, что операции по удалению матки в Испании покроет медицинская страховка.

Он рассказал, что уехал из России в прошлом году и сейчас живет в Жироне. Фрэнсис сейчас бесплатно учит язык и возвращаться в Россию, где остался муж, не планирует. В будущем он хочет получить разрешение на работу в Испании.

Напомним, история Юлии Савиновских получила широкую огласку после того, как в 2017 году органы опеки забрали у нее приемных детей после операции по удалению груди. Суд признал ее мужчиной, а брак с ее мужем — однополым, что дало органам опеки право не возвращать в семью приемных детей.