Глава Росстандарта анонсировал отмену около десяти тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч советских ГОСТов, которые действуют в настоящее время, планируют отменить, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, многие советские ГОСТы устарели и мешают развитию экономики. «Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», – сказал Абрамов.

Он отметил, что в 2012 году «средний возраст» ГОСТа сократили с 21 до 17 лет, а к 2021 году его планируют уменьшить до 10-11 лет. В ведомстве считают, что обновление стандартов будет способствовать обмену лучшими практиками между предприятиями и переходу к современной технической политике.

С 1 декабря в России начнут действовать новые ГОСТы, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Российской газете». Они касаются, в частности, упаковки товара и предъявляют требования к полноте ее содержимого.