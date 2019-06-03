Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Число пострадавших в результате взрывов в цехе по производству тротила на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области выросло до 116 человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, в данный момент в лечебных учреждениях остаются 17 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 89 пострадавших, среди которых 44 человека были сотрудниками завода, еще 45 — жителями прилегающих территорий.

Взрывы на заводе «Кристалл» произошли 1 июня. В Дзержинске и трех ближайших к нему поселках ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК). По одной из версий, причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.