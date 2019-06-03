Бывшего бойца спецназа ГРУ убили в драке в Подмосковье

Управление Следственного комитета (СК) по Подмосковью возбудило уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК) 35-летнего мужчины в поселке Путилково Красногорского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Драка произошла в ночь на 1 июня. Убитый – бывший боец спецназа Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ГРУ) Никита Белянкин, он уволился из Минобороны 10 месяцев назад, рассказал ТАСС его друг Иван Суханов. По его словам, Белянкин шел по улице и увидел, как толпа избивает двух молодых людей и решил заступиться. В ходе драки его убили. Один из тех, кто попытался ему помочь, был ранен, его доставили в больницу.

Друг погибшего Сергей Иванов уточнил РБК, что в настоящее время личность одного из подозреваемых установлена, предположительно, это сотрудник бара «БирХаус», рядом с которым произошла драка.

Суханов рассказал, что во время службы в ГРУ Белянкин воевал в Сирии. После увольнения он помогал отцу с бизнесом и думал о работе в МЧС или службе в ОМОН. По словам Иванова, он был ефрейтором и четыре года служил в подразделении спецназа.