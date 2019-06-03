«Коммерсант»: производителей устройств с виртуальными сим-картами могут обязать хранить в России данные абонентов

Производители устройств с поддержкой технологии eSim, позволяющей последним моделям смартфонов, в частности Apple и Samsung, подключаться к сети сотовой связи без сим-карты, будут обязаны хранить в России данные абонентов и криптографические ключи.

Как пишет «Коммерсант», к такому выводу пришла рабочая группа с участием Минкомсвязи, ФАС, ФСБ, «Вымпелкома», МТС, «Мегафона», научно-производственной компании «Криптонит» и Института исследований интернета.

Авторы доклада утверждают, что производство чипов для eSIM и криптографические ключи находятся за рубежом, где невозможно гарантировать их сохранность, — это напрямую влияет на защиту тайны связи.

Участники рабочей группы предложили производителей устройств с eSIM создать российские представительства, получить соответствующие лицензии, хранить данные на российской территории и предоставить операторам связи равный доступ к технологии.

«Интерфейс смартфона должен быть таким, “чтобы даже косвенно не было возможности предопределить выбор абонентом оператора или платформы”», — пишет издание.

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eSim — встроенная в смартфон, планшет или «умные» часы микросхема, заменяющая сим-карту. Для получения номера телефона и тарифного плана пользователю не нужно идти в салон связи, а достаточно просто скачать приложение оператора. eSim позволяет иметь несколько номеров на одном смартфоне и быстро переключаться между ними.

В начале апреля ФСБ и «большая тройка» операторов высказались против внедрения eSim, поскольку технология обострит конкуренцию и спровоцирует сокращение выручки. В спецслужбах добавили, что в eSim используется собственная криптография, что противоречит планам ФСБ по внедрению отечественного шифрования во все сим-карты.