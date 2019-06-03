В столице Судана силовики разгоняют сидячую забастовку. Есть погибшие

Во время разгона протестующих в столице Судана Хартуме погибли восемь человек, сообщает телеканал Al-Hadas cо ссылкой на Центральный комитет врачей страны.

Источники Sky News Arabia утверждают, что в ходе протестов еще более 60 человек получили ранения. Al-Arabiya уточняет, что утром 3 июня силы безопасности Судана разгоняли сидячую забастовку перед зданием Министерства обороны. В городе были слышны выстрелы. Al-Jazeera сообщает, что по протестующим открыли огонь из артилерии.

Протесты возникли из-за требований оппозиции к Военному совету страны передать власть гражданским лицам, отмечает Reuters. Она назвала происходящее «кровавой расправой» и призвала к помощи граждан Судана.

Военные свергли президента страны Омара аль-Башира в апреле. Он правил страной в течение почти 30 лет. Военный совет, придя к власти, отменил в Судане чрезвычайное положение, введенное им в связи с протестами, начавшимися в декабре прошлого года из-за повышения цен на продукты и топливо.