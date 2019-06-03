«Проект» узнал о скорой отставке вице-мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова

Вице-мэр Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на несколько источников в мэрии и администрации президента.

По их словам, Бирюков сейчас находится в отпуске, он может уйти в отставку уже в середине этой недели. Пресс-секретарь чиновника не ответила на запросы издания.

Среди причин отставки собеседники «Проекта» называют конфликты с коллегами по городскому правительству, которых стало много за последнее время. Бирюкову почти 68 лет, он входил в команду предыдущего мэра Москвы Юрия Лужкова, говорят источники.

Кроме того, с именем чиновника связано несколько скандалов. По данным «Медузы», семья Бирюкова владеет 9 пентхаусами в элитном жилом комплексе на общую стоимость около 1,6 млрд рублей. Бизнес его родственников «тесно связан с предприятиями, которые курирует их отец», утверждало издание.