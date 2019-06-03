Генпрокуратура потребовала арестовать имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 9 миллиардов рублей

Прокуроры потребовали взыскать в пользу государства имущество экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей, сообщил РИА Новости генпрокурор Александр Куренной.

Ранее прокуратура требовала взыскать с Постриганя имущество на почти 4 млрд рублей. По словам Куренного, решение об уточнении иска было принято после обнаружения того, что Постригань способствовал предпринимательской деятельности сына с помощью полномочий главы района.

Среди имущества экс-главы Клинского района, которое хотят взыскать в пользу государства – в том числе почти 1,7 тысячи объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых составляет не менее 4,3 млрд рублей. Помимо этого, Генпрокуратура хочет изъять в доход государства четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн рублей и 4,7 млрд рублей как эквивалент уже отчужденного имущества. Куренной добавил, что в настоящее время Генпрокуратура вместе с рядом других ведомств также ищет зарубежные активы экс-главы Клинского района.

Александр Постригань был главой Клинского района в 1996-2014 годах. Его задержали в конце июня 2018 года и впоследствии предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и получении взятки (ст. 290 УК).