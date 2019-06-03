В красноярской школе откроется профильный класс для будущих сотрудников ФСИН

В красноярской школе № 72 им. М. Н. Толстихина откроют класс правовой направленности для дальнейшего поступления и обучения в образовательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Как говорится на сайте ведомства, ученики будут расширенно изучать историю, общество и право. Довузовской и профильной подготовкой школьников займутся специалисты главного управления ФСИН.

Среди них — сотрудники Межрегионального учебного центра ГУФСИН, отделения профессиональной служебной подготовки и отдела специального назначения.

Индивидуальный набор в 10-й класс пройдет в конце июня. Для успешного зачисления у претендентов должны быть положительные оценки по русскому языку, истории и обществознанию, также будет учитываться средний балл аттестата.