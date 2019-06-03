Заключенные орловской колонии устроили банкет во время Пасхи. Ее руководство обещали уволить «за предательство интересов»

Руководство исправительной колонии №2 Орловской области уволят после того, как отбывающие там наказание заключенные устроили банкет на Пасху. Об этом замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал Интерфаксу.

По мнению Максименко, руководство колонии «предало интересы службы»: поскольку на видео с банкета «не видно ни одного сотрудника», то «ни о каких правилах внутреннего распорядка речи и близко нет, офицеры, сотрудники самоустранились».

«Заключенные сами вышли, собрались, чуть ли ни митинг провели, за столы праздничные сели. И это все мимо офицеров, — заявил Максименко. — Предатели — они нигде не в цене. Ни среди тех, кто называет себя братвой, ни среди офицеров нашей службы.

Предатель — он везде предатель. В любой среде, в любом коллективе. И имя им "крысы", это диагноз, это болезнь. И лечится она хирургически».

О банкете заключенных в колонии города Ливны стало известно 1 июня, после того как видео празднования опубликовало местное издание «Орловские новости». На кадрах видно, как осужденные, стоя вокруг столов с алкоголем и едой, произносят пасхальное приветствие «Христос воскресе» и тост «Жизнь ворам». ФСИН направила в колонию комиссию для служебной проверки.