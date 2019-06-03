Huawei купила у российской компании технологии распознавания лиц

Китайский производитель Huawei приобрел права на технологии российской компании «Вокорд» — разработчика систем распознавания лиц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации одного из них, сумма сделки составила 40-50 млн долларов. В Huawei подтвердили, что стали владельцами компании «Игл софтлаб», которую издание связывает с «Вокордом» через учредителей и миноритарных акционеров. В «Игл софтлаб» переходят также большинство сотрудников разработчика систем видеонаблюдения, отмечают источники.

Один из опрошенных экспертов подчеркивает, что в Китае сейчас бум систем распознавания лиц, а в России такой стартап можно купить в десятки раз дешевле, чем в США. Собеседник «Ведомостей» утверждает, что сделка с Huawei закроет для «Вокорда» западный рынок. У китайской компании уже есть свой алгоритм распознавания лиц, но ее могли заинтересовать разрабатываемые российской фирмой HD-камеры с «умными» функциями, считает эксперт.

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Компания «Вокорд» разрабатывает камеры и программное обеспечение для распознавания лиц, видеонаблюдения, а также фиксации нарушений правил дорожного движения. Согласно данным Роспатента, ей принадлежат 17 патентов на изобретения и на программы, но в апреле компания подала заявление на передачу своих прав на эти патенты. О возможной сделке между китайской корпорацией и «Вокордом» в январе писал «Коммерсант».

В середине мая США объявили о внесении Huawei в черный список, после чего с ней отказались сотрудничать Google, а также производители чипов Intel, Qualcomm, Broadcom, Xilinx. Ограничения подразумевают, что американские компании для торговли с китайским производителем теперь должны сначала получить специальное разрешение.

Позже Минторг США выдал Huawei временную 90-дневную лицензию на частичное возобновление деятельности в стране. В конце мая СМИ узнали, что китайская корпорация потребовала в суде признать нарушающим Конституцию закон, по которому ее включили в черный список.