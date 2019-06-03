Кремль — об арестованном бизнесмене Калви: «Хотелось бы видеть его среди участников ПМЭФ»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков хотел бы видеть в числе участников Петербургского экономического форума основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви, находящегося сейчас под домашним арестом. Об этом он рассказал в эфире RT.

По его словам, Калви «был довольно активным игроком на российском рынке больше 15 лет» и известен всем как «благонадежный бизнесмен» и «приверженец российского рынка». «Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников [ПМЭФ]», — сказал Песков, добавив, что «не отвечает за выдачу такого разрешения» (цитата по ТАСС).

Петербургский форум состоится 6-8 июня, и Калви уже просил у следствия разрешения посетить его. О решении СК не сообщалось. Из-за уголовного дела Baring Vostok от участия в мероприятии отказался посол США Джон Хантсман, однако представители крупного американского бизнеса не последовали за ним.

Калви и других сотрудников инвесткомпании Baring Vostok обвиняют в том, что они якобы убедили акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании IFTG в размере 2,5 млрд рублей по завышенной цене. Сам Калви вину отрицает и считает причиной уголовного преследования конфликт с другими акционерами «Восточного».